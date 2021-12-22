Чисора признался, что вышел боксировать с Паркером со сломанным пальцем

Британский ветеран травмировался накануне реванша

Дерек Чисора / фото - Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора (32-12, 23 КО) сообщил, что травмировался за несколько дней до реванша с Джозефом Паркером (30-2, 21 КО) он сломал мизинец, но все равно вышел на бой. Цитирует Чисору портал BoxingNews 24.

«Я ненавижу подобное говорить и не хочу это говорить, но должен сказать. В четверг я был в саду, поскользнулся и сломал мизинец. Я собрал его сам. Пришлось делать уколы. Все же я проиграл бой. У меня нет оправданий. Джозеф действительно боксировал лучше той ночью. Вот и все. Конечно, ему нелегко далась эта победа».

Напомним, Чисора намерен провести поединок с Уайлдером в США.