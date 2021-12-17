Чисора: «Джошуа усердно работает и нокаутирует Усика в реванше»
Чисора рассказал Уайту, что ему нужно делать, чтобы победить Фьюри
Диллиан может подраться за титул WBC уже в следующем поединке
16:26
Дерек Чисора / фото - Getty Images
Британский супертяж Дерек Чисора (32-11, 23 КО) поделился своими ожиданиями от возможного поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), а также дал пару советов претенденту, как побить «Цыганского короля». Слова Чисоры приводит портал BoxingNews 24.
«Диллиану придется активно убирать голову с линии атаки и быть в отличной форме, потому что Тайсон будет активно джеббить. Чтобы выиграть Фьюри, нужно быть прекрасно подготовленным. Кого я выберу? Всегда выбирают чемпиона, он же неспроста чемпион. Чтобы победить решением, Диллиану потребуется чудо или нечто невероятное».
Напомним, ранее Чисора высказался о реванше Усик – Джошуа.