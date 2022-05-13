«Готов поставить дом». Чисора ошарашил неожиданным прогнозом на поединок Фьюри – Уайт
Чисора свой следующий поединок может провести против Ковнацки. Известна возможная дата боя
Контракт будет подписан на следующей неделе
11:55
Дерек Чисора / Фото - DAZNПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился информацией о следующем поединке британского ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры (32-11, 23 КО).
«Я с радостью сделал бы этот бой. Он получился бы невероятно увлекательным! Прямо сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров. Надеюсь, у нас все получится. Возможно, поединок пройдет 9-го июля, но может и позже – в августе. Есть вероятность, что мы согласуем все условия уже на следующей неделе».
Соперником 38-летнего Чисоры должен стать американец польского происхождения Адам Ковнацки (20-2, 15 КО). Об этом сообщает ресурс RingPolska.
Ранее Чисора бросил вызов бывшему чемпиону мира в своем дивизионе Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO).
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