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Мировой бокс. Еженедельник

Чисора свой следующий поединок может провести против Ковнацки. Известна возможная дата боя

Контракт будет подписан на следующей неделе
Бокс Профессиональный бокс
11:55
Чисора свой следующий поединок может провести против Ковнацки. Известна возможная дата боя
Дерек Чисора / Фото - DAZN
Президент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился информацией о следующем поединке британского ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры (32-11, 23 КО).

«Я с радостью сделал бы этот бой. Он получился бы невероятно увлекательным! Прямо сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров. Надеюсь, у нас все получится. Возможно, поединок пройдет 9-го июля, но может и позже – в августе. Есть вероятность, что мы согласуем все условия уже на следующей неделе».


Соперником 38-летнего Чисоры должен стать американец польского происхождения Адам Ковнацки (20-2, 15 КО). Об этом сообщает ресурс RingPolska.

Ранее Чисора бросил вызов бывшему чемпиону мира в своем дивизионе Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO).

Владимир Кириченко
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Дерек Чисора Адам Ковнацки Эдди Хирн

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