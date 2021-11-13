Чисора: «Усик просто «греет» пояса Джошуа»

Дерек Чисора / фото - Getty Images

Опытный британский супертяж Дерек Чисора (32-11, 23 КО) поделился своим прогнозом на предстоящий реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором его соотечественник попытается вернуть проигранные чемпионские пояса.

В интервью порталу BoxingScene Чисора заявил, что уверен в победе AJ.

AJ – топовый боксер. Он не позволит Усику делать в реванше то же, что он делал в первом бою. Александр просто «греет» пояса, нам не о чем беспокоиться, Джошуа вернет их в Британию».