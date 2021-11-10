Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша
Чисора уверен в победе Джошуа над Усиком в реванше: «Нам не стоит беспокоиться об этом»
Дерек хочет, чтобы пояса вернулись в Великобританию
13:59
Дерек Чисора / Фото: talkSPORT
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) должен отобрать чемпионские титулы WBA, WBO и IBF у Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова боксера приводит портал thesun.co.uk.
«Это будет отличный бой и я надеюсь, что титулы снова вернутся в Великобританию. Сейчас Александр просто держит пояса в тепле. Нам не стоит беспокоиться об этом».
Напомним, ранее Джон Фьюри заявил, что его сын за одну ночь может избить Деонтея Уайлдера и Усика.