Хаттон назвал единственный способ, как Джошуа может победить такого мастеровитого боксера как Усик
Чисора: «В реванше Джошуа вытрет пол Усиком»
Дерек считает, что второй поединок будет за британцем
22:20
Фото: Matchroom
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 KO) высказался об исходе реванша
обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Вы считаете, Джошуа побьет Усика и получит шанс стать абсолютным чемпионом?
Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем поединке.
Легенда британского бокса подсказал Джошуа, как победить Усика.
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