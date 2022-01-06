Чисора в следующем бою может сойтись в ринге с Хьюи Фьюри

Паркер и Чисора / Фото: Matchroom

Промоутер Хьюи Фьюри (26-3, 15 KO) Бен Шалом заявил Sky Sports, что единственный шанс для Дерека Чисоры (32-12, 23 KO) остаться в игре с топовыми супертяжами – бой с его подопечным:



Если Чисора победит, то докажет, что он все еще элитный британский супертяж. Но хочет ли Дерек вернуться в игру? Серьезны ли его намерения? Чисора хорош, и уступал лишь топовым бойцам. Так что и для Хьюи это тоже классный поединок.

Этого хотят и фанаты – проверки Фьюри и возвращения Чисоры. Питер Фьюри также хочет этого сражения. Хьюи очень непрост – с ним неприятно драться, он неудобный, сильный и опытный. Риск выйти с ним в ринг намного выше, чем награда. Мы также общаемся с Арреолой и Руисом. Хью нужен бой, который позволит ему выйти на поединок за титул.