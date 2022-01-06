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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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Чисора в следующем бою может сойтись в ринге с Хьюи Фьюри

В команде брата чемпиона WBC считают, что это шанс для Дерека доказать свой уровень
Бокс Профессиональный бокс
17:43
Чисора в следующем бою может сойтись в ринге с Хьюи Фьюри
Паркер и Чисора / Фото: Matchroom

Промоутер Хьюи Фьюри (26-3, 15 KO) Бен Шалом заявил Sky Sports, что единственный шанс для Дерека Чисоры (32-12, 23 KO) остаться в игре с топовыми супертяжами – бой с его подопечным:

Чисора является вероятным следующим соперником Фьюри. Ему будет непросто получить бой с Уайлдером. Тот же Уайт с трудом его добился. Поединок с Хьюи – тот, который имеет смысл для Дерека.

Если Чисора победит, то докажет, что он все еще элитный британский супертяж. Но хочет ли Дерек вернуться в игру? Серьезны ли его намерения? Чисора хорош, и уступал лишь топовым бойцам. Так что и для Хьюи это тоже классный поединок.

Этого хотят и фанаты – проверки Фьюри и возвращения Чисоры. Питер Фьюри также хочет этого сражения. Хьюи очень непрост – с ним неприятно драться, он неудобный, сильный и опытный. Риск выйти с ним в ринг намного выше, чем награда. Мы также общаемся с Арреолой и Руисом. Хью нужен бой, который позволит ему выйти на поединок за титул.

Напомним, что Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) рекомендует Чисоре закончить с боксом.

Олег Шумейко-младший
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Дерек Чисора Хьюи Фьюри

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