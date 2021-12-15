Чисора: «Я делаю больно своим соперникам, и Паркеру будет больно»

Дерек Чисора, Джозеф Паркер / Фото: Matchroom Boxing

Британский ветеран Дерек Чисора (32-11, 23) высказался о реванше с бывшим чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 КО). Слова боксера приводит ringnews24.com.



Джошуа, Альварес, Уайт и я – мы продаем арены, и нам это нравится. Знаете, что люди приходят для того, чтобы посмотреть, как вы сражаетесь. Поэтому вы стараетесь сделать все, чтобы они ушли довольными. Вы должны устроить для фанатов шоу в рамках которого они должны быть в напряжении до финального гонга.

Я никогда не возвращаюсь к прошлым неудачам. Просто стараюсь делать свою работу и двигаться дальше. Все бойцы хотят не отдавать судьбу поединка в руки судей, но я стараюсь устроить отличный поединок.

Я делаю больно своим соперникам, и Паркеру будет больно. Я просто хочу дать фанатам желаемого, а они хотят видеть войну. Джозеф попытается пережить шторм в стартовых раундах и набрать обороты во второй половине боя, но ему не будет места спрятаться».