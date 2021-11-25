Чисора: «Я собираюсь нокаутировать Джозефа Паркера»

Дерек Чисора / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 KO) заявил, что хорошо готов к матчу-реваншу с бывшим чемпионом мира его весовой категории новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 KO).

Британца цитирует портал dailymail.co.uk:

Мы точно знаем, что Джозеф собирается делать. Он попытается перевести бой в поздние раунды, а после этого продемонстрировать свою силу и скорость. По тому, как кто-то тренируется, можно сказать, как он планирует провести бой. Думаю, что Джозеф будет готов пойти на все и это хорошо».