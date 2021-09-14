Валлин: «Чисора проделал отличную работу с Усиком»
Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Джошуа
Британец после сотрудничества с Хэем нашел себе другую опеку
20:17
Дерек Чисора / Фото - TwitterСкандальный британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) заключил менеджерское соглашение с компанией 258 MGT, принадлежащей чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует Чисору Sky Sports.
«Игра осталась прежней, только с новой командой менеджеров. Надеюсь на успешный бизнес с 258».
Отмечается, что 258 MGT объединится с членами существующей структуры управления в команде Чисоры, сосредоточенной на максимизации переговоров о поединках, коммерческого партнерства, организации тренировочных лагерей.
Напомним, в своем последнем поединке Чисора единогласным решением судей проиграл Джозефу Паркеру в противостоянии за титул WBO Inter-Continental.
Ранее Чисора прекратил сотрудничество со своим менеджером Дэвидом Хэем.