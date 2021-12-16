Чисора: «Фьюри, с которым я боксировал в то время, был мошенником»
Чисору понесло: заявил, что выиграл бой у Виталия Кличко
Но судьи отдали победу украинцу из-за инцидента на взвешивании
10:08
Фото: Bleacher Report
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) сделал крайне спорное заявление относительно своего боя против Виталия Кличко.
18 февраля 2012 года украинец выиграл у Чисоры единогласным решением судей (118:110, 118:110, 119:111), однако Дерек считает, что в том поединке его обокрали из-за пощечины, которую он дал украинцу во время битвы взглядов накануне боя.
Видео пощечины:
Чисору цитирует Boxing News 24:
«Я выиграл тот бой, но они отдали победу Кличко, потому что я дал ему пощечину. Вы знаете, во сколько мне обошлась та пощечина? Она стоила мне очень дорого».
Видеообзор боя:
Напомним, 18 декабря Чисора проведет реванш против Джозефа Паркера. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.