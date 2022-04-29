«Что делать без лестницы в ринге». Арум обсудил гипотетические сражения Фьюри с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али

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Глава Top Rank Боб Арум в интервью Fight Hub TV заявил, что из-за преимущества в антропометрии чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) был бы грозным соперником для звезд прошлого – Мухаммеда Али и Майка Тайсона:



Или же Мухаммед Али. Он 6,3 фута. Как Али бы справлялся с парнем, который на 15 сантиметров выше, может боксировать и хорошо бьет. Так что так. Зная Мухаммеда, может он и нашел бы способ.

Поэтому я ненавижу эти сравнения между эрами. Можно сравнивать в гонках или плаванье, где есть время. Так что нельзя ответить, смог бы Тайсон Фьюри побить любого супертяжа, который только дрался. Может и так, но кто может это знать…