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«Что делать без лестницы в ринге». Арум обсудил гипотетические сражения Фьюри с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али

Глава Top Rank неодобрительно относится к сравнениям бойцов разных поколений
Бокс Профессиональный бокс
10:45
«Что делать без лестницы в ринге». Арум обсудил гипотетические сражения Фьюри с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али
Фото: sportscasting.com

Глава Top Rank Боб Арум в интервью Fight Hub TV заявил, что из-за преимущества в антропометрии чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) был бы грозным соперником для звезд прошлого – Мухаммеда Али и Майка Тайсона:

Очень сложно сравнивать бойцов разных эр. Возьмите парня по типу Майка Тайсона. Бесстрашный панчер и так далее. Как Тайсон будет бить Фьюри, не взяв с собой лестницу на ринг. Там почти 30 см разницы в росте. Так что трудно об этом говорить.

Или же Мухаммед Али. Он 6,3 фута. Как Али бы справлялся с парнем, который на 15 сантиметров выше, может боксировать и хорошо бьет. Так что так. Зная Мухаммеда, может он и нашел бы способ.

Поэтому я ненавижу эти сравнения между эрами. Можно сравнивать в гонках или плаванье, где есть время. Так что нельзя ответить, смог бы Тайсон Фьюри побить любого супертяжа, который только дрался. Может и так, но кто может это знать…

«Цыганский король», несмотря на завершение карьеры, дразнит Александра Усика (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Боб Арум Майк Тайсон Мухаммед Али

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