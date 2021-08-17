Что он несет? Проигравший Ломаченко боксер заявил, что надерет украинцу задницу в 99 случаях из 100

Этот бой невозможно организовать, потому что боксеров разделяют две весовые категории

Фото: Las Vegas Review-Journal

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гари Расселл (31-1, 18 КО) заявил, что его главная цель в карьере – реванш против украинского боксера Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), которого он уверен, что победит в 99 случаев из 100:

«Ломаченко дрался со мной, когда я был в своей худшей форме. Никто не знал, кто такой Ломаченко в профи, пока он не подрался с мистером Гэри Расселлом-младшим. Нельзя отнимать у него достижений в любителях, но в профессионалах его никто не знал. Он проиграл Салидо. Он не лучше, чем я, как боец, у него нет таких навыков, как у меня. В 99 случаях из 100 я надеру ему задницу. Давайте устроим этот бой. Что я думаю о его реванше с Теофимо Лопесом? Если честно, мне плевать, что делает Ломаченко, пока он не подерется со мной. Это мое реальное отношение к данной ситуации. Все равно, что делает Ломаченко. Он может проиграть следующие десять боев, но это не имеет значения. До завершения своей карьеры я хочу снова подраться с ним. Ломаченко знает, что я так просто его не оставлю. Он заблаговременно получил подарок на Рождество. Если бы я был умным, если бы у меня была информация, которой я владею сейчас, то перед боем я бы не сгонял 2,5 кг. Я бы дрался с ним, как Салидо, и надрал бы ему зад. Мне плевать, проиграет он следующие десять поединков или выиграет, но я хочу с ним биться. Я так просто от тебя не отстану».

Ломаченко победил Рассела 21 июня 2014 года, завоевав дебютный титул чемпиона мира в профессионалах. Справедливости ради отметим, что украинец выиграл решением большинства судей – 116:112, 116:112, 114:114.

Лучшие моменты поединка:

Тем не менее, реванш Ломаченко – Рассел вряд ли когда-либо состоится, ведь за семь лет с момента их первой встречи Василий уже сменил две весовые категории, в то время как американец продолжает боксировать в полулегком дивизионе.

Недавно Ломаченко назвал бой против Рассела самым агрессивным в карьере.