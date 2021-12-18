Что за бой! Беринчик выиграл у Чаниева, но это был самый сложный поединок в его карьере

Украинец победил бывшего претендента на титул чемпиона мира

Фото: K2 Promotions

Украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в сложнейшем 12-раундовом бою победил бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Ису Чаниева (15-3, 11 КО).

С первого раунда Чаниев понесся на Беринчика и это сильно удивило украинца, однако он довольно быстро приспособился, и мы увидели настоящею рубку на ринге. До седьмого раунда это был абсолютно равный бой.

В седьмой трехминутке россиянин замедлился, Беринчик же благодаря грамотным подсказам своего тренера Егора Голуба, начал боксировать умнее и забирал раунд за раундом, хотя бой все равно был невероятно ярким и насыщенным на красивые моменты.

В заключительной трехминутке в углу Чаниева понимали, что проигрывают поединок и поэтому порекомендовали ему активизироваться, чтобы, как минимум, «уронить» украинца. Россиянин действительно добавил, но и Беринчик оказался на высоте, несколько раз болтанув соперника.

Как итог – победа украинца единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.

Все перипетии боя Беринчик – Чаниев читайте в нашем текстовом онлайне.

Напомним, Беринчик третий номер рейтинга WBO, первым – является другой представитель Украины Василий Ломаченко.