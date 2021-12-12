Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
«Что за фигня?» Владимир Кличко сомневается, что в бою с Комми Ломаченко представлял Украину
Легендарный боксер упрекнул Василия за отсутствие флага Украины после победы над оппонентом
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Владимир Кличко / Фото: ukrgate.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter
бурно прокомментировал решение Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) не брать украинский флаг на бой против Ричарда Комми (31-4, 27 КО).
«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость являются чувством любви, преданности и ощущением привязанности к родине. Это чувство – общее единство людей.
Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Что за фигня?»
Напомним, после победы над Комми Ломаченко одел на плечи флаг Белгород-Днестровска.
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