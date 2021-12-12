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«Что за фигня?» Владимир Кличко сомневается, что в бою с Комми Ломаченко представлял Украину

Легендарный боксер упрекнул Василия за отсутствие флага Украины после победы над оппонентом

Бокс Профессиональный бокс
21:58
«Что за фигня?» Владимир Кличко сомневается, что в бою с Комми Ломаченко представлял Украину
Владимир Кличко / Фото: ukrgate.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter бурно прокомментировал решение Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) не брать украинский флаг на бой против Ричарда Комми (31-4, 27 КО).

«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость являются чувством любви, преданности и ощущением привязанности к родине. Это чувство – общее единство людей.

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Что за фигня?»


Напомним, после победы над Комми Ломаченко одел на плечи флаг Белгород-Днестровска.

Карен Агабекян
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(Голосов: 4)

Теги

Владимир Кличко Василий Ломаченко

Комментарии 1

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12 декабря 2021г. 22:16
А ничего,что у его Родной страны не нашлось средств транслировать бой.Позор!!!
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