Ломаченко показал постер своего боя против Камбососа
Что за перформанс! Лучшие моменты боя Ломаченко – Комми
Украинец победил единогласным решением судей
09:29
Фото: Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в доминирующем стиле победил ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО). Промоутерская компания Top Rank представила выжимку лучших моментов боя:
Напомним, Ломаченко победил единогласным решением судей, после чего выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Ответ австралийца не заставил себя долго ждать.