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Чжилей: «Я знаю, что Хирн приложил много усилий во время переговоров по бою Джошуа – Фьюри»

Китайскому боксеру жаль, что усилия Эдди были потрачены впустую

Бокс Профессиональный бокс
13:08
Чжилей: «Я знаю, что Хирн приложил много усилий во время переговоров по бою Джошуа – Фьюри»
Чжан Чжилей / Фото: ringtv.com

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) в интервью порталу ESBRBOXING.com высказал свои сожаления по поводу срыва поединка между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО).

«Сожалею, что бой Джошуа – Фьюри не состоится. Я знаю, что Эдди Хирн мное сделал во время переговоров, чтобы устроить этот поединок. Но бывает всякое, мне его жаль. Все ждут боя Джошуа против Фьюри, но сейчасего отложат. Не знаю, когда он состоится, но мне жаль Хирна».

Напомним, Чжилей уверен, что Усик способен победить Джошуа, если бой продлится всю дистанцию.

Карен Агабекян
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Теги

Чжан Чжилей Эдди Хирн Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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