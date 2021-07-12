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Да что с тобой, Рой? Джонс считает, что Гассиев – Валлиш – это классный бой

Еще бы назвал его конкурентным
Бокс Профессиональный бокс
15:58
Да что с тобой, Рой? Джонс считает, что Гассиев – Валлиш – это классный бой
Рой Джонс / Фото: TASS

Легендарный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джон-младший поделился мнением о будущем поединке Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) против малоизвестного представителя Германии Майкла Валлиша (22-4, 15 КО):

«Это будет классный бой. С нетерпением его жду. Гассиев в хорошей форме. Он отличный боец, он очень сильный, так что он в прекрасной форме. Валлиш тоже хороший боец, но я не могу с уверенностью сказать, сможет ли он выстоять против ударов Гассиева, потому что Мурат очень силен».

В 2015 году Рой-Джонс получил российское гражданство и с тех пор регулярного высказывается о перспективах тех или иных боксеров из РФ. Но как мы видим, объективной оценкой здесь и не пахнет.

Гассиев – Валлиш – это не конкурентный бой. Немца везут на «убой». В его рекорде есть только два достойных соперника – Тони Йока и Джо Джойс. От обоих Валлиш «отлетел» в третьем раунде.

Источник: ren.tv Сергей Остапенко
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Теги

Мурат Гассиев Рой Джонс-младший

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