Да что с тобой, Рой? Джонс считает, что Гассиев – Валлиш – это классный бой

Еще бы назвал его конкурентным

Рой Джонс / Фото: TASS Легендарный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джон-младший поделился мнением о будущем поединке Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) против малоизвестного представителя Германии Майкла Валлиша (22-4, 15 КО): «Это будет классный бой. С нетерпением его жду. Гассиев в хорошей форме. Он отличный боец, он очень сильный, так что он в прекрасной форме. Валлиш тоже хороший боец, но я не могу с уверенностью сказать, сможет ли он выстоять против ударов Гассиева, потому что Мурат очень силен». В 2015 году Рой-Джонс получил российское гражданство и с тех пор регулярного высказывается о перспективах тех или иных боксеров из РФ. Но как мы видим, объективной оценкой здесь и не пахнет. Гассиев – Валлиш – это не конкурентный бой. Немца везут на «убой». В его рекорде есть только два достойных соперника – Тони Йока и Джо Джойс. От обоих Валлиш «отлетел» в третьем раунде.