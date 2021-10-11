Да когда же это закончится? Лопес вновь наврал о дате боя с Камбососом
Глава Mathcroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV поделился информацией об организации боя абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Джорджа Камбососа (19-0, 13 KO):
Я видел, что фигурировало 13-е ноября. Но в этот день поединку не быть, ведь на DAZN пройдет вечер бокса, во главе которого выступят Мунгия и Росадо. Мы ждем официального подтверждения от IBF, что именно Matchroom является организатором этого боя. После их письма у нас будет 14 дней, чтобы предоставить дату боя.
На организацию у нас будет 90 дней, но нам столько не понадобится. Мы хотим провести поединок как можно быстрее. Я общался с Лопесом-старшим и Арумом, которые просили организовать бой до рождения его ребенка. Я все понимаю, мы постараемся все провернуть, но наша цель не в этом. Этому бою быть до середины декабря. Вероятнее всего, в Нью-Йорке на Мэдиссон Сквер, если стадион будет доступен.
Напомним, что после этого боя Лопес хочет подняться в весе и подраться с абсолютным чемпионом полусреднего веса Джошем Тейлором (18-0, 13 KO).