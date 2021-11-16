Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить поединок Далакян – Консепсьон в Киеве
Далакян и Консепсьон провели дебютную битву взглядов перед очным поединком
Титульный бой состоится 20 ноября в Киеве
16 ноября 22:19
Артем Далакян / Фото - FacebookНепобежденный украинский чемпион мира по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) и временный обладатель титула WBA в наилегчайшем дивизионе Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) провели дебютную битву взглядов.
Поединок состоится 20 ноября в Киеве. Ранее стало известно, что чемпионский поединок смогут посетить 500 зрителей.
Призовой фонд поединка будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона Далакяна.
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