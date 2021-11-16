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Далакян о бое с Консепсьоном: «Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам»

Украинец отметил нокаутирующую мощь соперника

Бокс Профессиональный бокс
16 ноября 22:30
Далакян о бое с Консепсьоном: «Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам»
Артем Далакян

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) высказался о предстоящем поединке с обладателем временного пояса WBA Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).

«Консепсьон – хороший соперник, очень опытный, у него огромное количество боев, нокаутов много. Достойный соперник, с которым я настраиваюсь на хорошее сражение. Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам.

Некоторые спарринг-партнеры были почти одинакового роста с ним. Сходство было 80% – такие спарринг-партнеры у меня были и я с ними хорошо отстоял».

Напомним, поединок Далакяна и Консепсьонапройдет 20 ноября в Киеве.

Источник: fakty.com.ua Карен Агабекян
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