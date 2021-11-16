Соперник Далакяна: «Я приехал забрать чемпионский титул из Украины»
Далакян о бое с Консепсьоном: «Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам»
Украинец отметил нокаутирующую мощь соперника
16 ноября 22:30
Артем Далакян
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) высказался о предстоящем поединке с обладателем временного пояса WBA Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).
«Консепсьон – хороший соперник, очень опытный, у него огромное количество боев, нокаутов много. Достойный соперник, с которым я настраиваюсь на хорошее сражение. Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам.
Некоторые спарринг-партнеры были почти одинакового роста с ним. Сходство было 80% – такие спарринг-партнеры у меня были и я с ними хорошо отстоял».
Напомним, поединок Далакяна и Консепсьонапройдет 20 ноября в Киеве.
Комментарии 0