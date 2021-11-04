Далакян: «Защищать пояс в Украине при поддержке земляков – это очень круто»

Артем Далакян / Фото: Boxing Scene

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 KO) заявил в интервью XSPORT, что для него очень важно защищать титул в Украине:



Хоть первая защита, хоть пятая, всегда есть ответственность. Нужно все выполнить и оставить пояс у себя. Я думаю, ни у кого не бывает так, что победы приедаются, если они приносят удовольствие. Конечно, есть амбиции подраться за другой пояс. Мы к этому идем – желание объединять есть.