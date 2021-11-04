Украинский чемпион WBA рассказал о подготовке к предстоящей защите титула
Далакян: «Защищать пояс в Украине при поддержке земляков – это очень круто»
Украинский чемпион WBA 20 ноября проведет пятую защиту титула
16:46
Эксклюзив
Артем Далакян / Фото: Boxing Scene
Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 KO) заявил в интервью XSPORT, что для него очень важно защищать титул в Украине:
Защиты проходят в Украине благодаря президенту клуба Юрию Рубану. Это очень круто, я считаю. Мы забрали пояс с Америки, что уже большой шаг. Конечно, боксировать в своем городе, в своей стране при поддержке земляков – это большой плюс. Я готов уезжать и ранее показал, что не имеет значения, где будет бой.
Хоть первая защита, хоть пятая, всегда есть ответственность. Нужно все выполнить и оставить пояс у себя. Я думаю, ни у кого не бывает так, что победы приедаются, если они приносят удовольствие. Конечно, есть амбиции подраться за другой пояс. Мы к этому идем – желание объединять есть.
Напомним, что следующий поединок Далакяна с Луисом Консепсьоном (39-8, 28 KO) пройдет 20 ноября в Киеве.
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