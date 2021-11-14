Бенавидес готов встретиться с Джермаллом Чарло ради поединка с Альваресом
Дальше Альварес? Бенавидет избил Кирона Дэвиса
Давид не оставил никаких шансов сопернику
07:40
Фото:Showtime
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Давид Бенавидес
(25-0, 22 KO) победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).
Бенавидес с первых секунд поединка показал, что будет работать первым номером, приживая соперника спиной к канатам. И от этой тактике он не отступал в поединке, надвигаясь на соперника с мощнейшимм ударами. Начиная с третьего раунда бой превратился в одностороннее избиение. Завершилось все в седьмом раунде, когда угол Дэвиса выбросил полотенце.
Более детально о поединке вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.