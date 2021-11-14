Дальше Альварес? Бенавидет избил Кирона Дэвиса

Давид не оставил никаких шансов сопернику





Фото:Showtime

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).



Бенавидес с первых секунд поединка показал, что будет работать первым номером, приживая соперника спиной к канатам. И от этой тактике он не отступал в поединке, надвигаясь на соперника с мощнейшимм ударами. Начиная с третьего раунда бой превратился в одностороннее избиение. Завершилось все в седьмом раунде, когда угол Дэвиса выбросил полотенце.

Более детально о поединке вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.