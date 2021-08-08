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Дана Уайт: «Мейвезер выглядел старым в бою с Логаном Полом»

Глава UFC прокомментировал поединок легендарного американца с ютубером
Бокс Профессиональный бокс
10:15
Дана Уайт: «Мейвезер выглядел старым в бою с Логаном Полом»
Фото: bleacherreport.com

Президент ведущего ММА-промоушена UFC Дана Уайт, близко знакомый с легендой ринга Флойдом Мейвезером, в интервью YouTube-каналу Nelk Boys рассказал, что не был удивлен блеклому выступлению экс-чемпиона мира в июньском выставочном поединке с ютубером Логаном Полом.

Мейвезер, невзирая на прогнозы, так и не смог финишировать Пола, который продержался с Флойдом всю восьмираундовую дистанцию.

«Вы когда-нибудь встречали Флойда Мейвезера вживую? Он же п**дец какой крошечный, мужик.

Он очень маленький, тогда как Логан п**дец какой большой. Я считаю, он проделал отличную работу, когда клинчевал Флойда, не позволяя тому атаковать. Тем вечером Флойд выглядел старым. И мне кажется, Флойд прекрасно об этом знал».

Майк Тайсон не рад возвращению на ринг 44-летнего Флойда Мейвезера.

Рене Тер Велде
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Теги

Флойд Мейвезер Дэйна Уайт Логан Пол

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