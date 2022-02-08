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Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
21:37
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция

12 февраля в Лондоне состоится поединок экс-чемпиона среднего веса Даниеля Джейкобса (37-3, 30 KO) и Джона Райдера (29-5, 16 KO) в рамках суперсреднего дивизиона.

Джейкобс после перехода в новую весовую категорию победил Хулио Сезара Чавеса-младшего и Габриэля Росадо.

Райдер выиграл два последние поединке у Майка Гая и Йозефа Юрко.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.

Карен Агабекян
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