Официально. Джейкобс проведет поединок с Райдером на ивенте от Matchroom Boxing
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
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21:37
12 февраля в Лондоне состоится поединок экс-чемпиона среднего веса Даниеля Джейкобса (37-3, 30 KO) и Джона Райдера (29-5, 16 KO) в рамках суперсреднего дивизиона.
Джейкобс после перехода в новую весовую категорию победил Хулио Сезара Чавеса-младшего и Габриэля Росадо.
Райдер выиграл два последние поединке у Майка Гая и Йозефа Юрко.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.
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