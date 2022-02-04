Дюбуа: «Может ли Джошуа победить Усика в реванше? Да, однозначно»
Дата реванша Усик – Джошуа зависит от Альвареса
Хирн сообщил, что супертяжи подерутся через одну или несколько недель после мексиканской суперзвезды
11:17
Усик и Джошуа / Фото: Facebook
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал приблизительные сроки проведения реванша
обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Это будет май. Вероятнее всего, на следующей неделе или несколько недель после поединка Канело Альвареса. Нас ожидает грандиозный бой.
Отметим, что Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) не прочь подраться с Усиком или Джошуа и уверен в своей победе.