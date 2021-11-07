Эллерби: «Канело отдавал раунды Сондерсу и Ковалеву, так почему его не может победить Плант?»
«Давай устроим настоящий бой». Ковалев готов возобновить карьеру ради реванша с Канело
Мексиканец стал абсолютным чемпионом среднего веса
10:59
Сергей Ковалев / фото - Getty Images
Лидер рейтинга P4P, мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В бою на арене MGM Grand Альварес досрочно победил Калеба Планта (21-1, 12 КО), отобрав у него пояс IBF.
Экс-чемпион полутяжелого веса, россиянин Сергей Ковалев в своем Instagram обратился к Канело с предложением устроить реванш.
«Мои поздравления Канело. Отличная победа!. Давай устроим настоящий бой».
Первый бой Ковалев – Альварес состоялся в ноябре 2019 года и закончился досрочной победой мексиканца в 11-м раунде. Тогда Канело поднялся к «Крашеру» в полутяжелый вес и отобрал у него чемпионский титул WBO.
Полный бой Канело – Плант.
Судейские записки боя Альварес – Плант.