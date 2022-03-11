«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
Также супруга боксера предложила рассмотреть Бучу или Ирпень
10 марта 20:06
Александр Усик с супругой
Жена украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) – Катерина, опубликовала обращение к Владимиру Зеленскому, где предложила несколько украинских городов, в которых можно провести третий раунд переговоров с россией:
Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.
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