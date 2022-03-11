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«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому

Также супруга боксера предложила рассмотреть Бучу или Ирпень
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 20:06
«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
Александр Усик с супругой

Жена украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) – Катерина, опубликовала обращение к Владимиру Зеленскому, где предложила несколько украинских городов, в которых можно провести третий раунд переговоров с россией:

   

Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.

 

 

 

 

Источник: XSPORT
Рейтинг:
(Голосов: 4)

Теги

Владимир Зеленский Александр Усик

Комментарии 9

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11 марта 2022г. 07:15
вася, правильно писать-" на роции"- "рабсияны"- " пукин"
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10 марта 2022г. 23:06
А ещё можно в Херсоне, Мелитополе чтобы лавров собствноушно услышал как встречают рашку.
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10 марта 2022г. 21:04
..., в которых можно провести третий раунд переговоров с россией:   Это конец предложения. Хочу спросить  - какой некомпетентный дебил писал статью? Собственные имена, название городов пишут с Большой буквы. Я прекрасно все понимаю. Но, открываешь любой гнилой укропссайт - россия, путин  с маленькой буквы. Тебе Гандону необразованому это чести не делает.
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10 марта 2022г. 23:55
"путин" с маленькой буквы, потому что эта МРАЗЬ больше не считается человеком!!! Так понятно, бот  странный !?
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11 марта 2022г. 09:07
Вы  рододендрон  мрази стали за восемь лет, нехуя не видели как живут другие
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11 марта 2022г. 01:41
Все что связано с россией больших букв не достойно, ну, разве что" путин-  лютик !"
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11 марта 2022г. 04:29
Тебя правильно назвали. Василий. После того, что русские фашисты делают с Украиной,писать надо рассея, путлер и т. д. Какие большие буквы? Гаагский трибунал - вот, Василий, где будут большие буквы. А ты мамлишь про укропов что-то. Василий, одним словом. Иди смотри дальше ордынских пропагандонов. Жертва рашкиного тв.
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11 марта 2022г. 04:36
Тебя правильно назвали.Василий. После того, что русские фашисты делают в Украине, они не достойны того, чтобы названия страны, президента были написаны с большой буквы. рассея, путлер и т. д. Гаагский трибунал - вот, что будет написано с большой буквы. Понятно,, Василий. Иди смотри дальше ордынских пропагандонов. На большее ты не способен, Василёк.
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11 марта 2022г. 05:11
Васенька, тролль зачуханый! Успокойся! Твоя рассеюшка на десятилетия вычеркнута из списка стран, с которыми можно вести дела. С дикарями никто не хочет иметь дела.
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