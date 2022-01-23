Мощный, но достаточно ли быстр? Ковалев показал как готовится к следующему поединку
«Давайте вернемся к урокам бокса». Сергей Ковалев готовится к возвращению в ринг
38-летний экс-чемпион полутяжелого веса тренируется в Лос-Анджелесе
18:52
Сергей Ковалев / фото - Getty Images
Экс-чемпион полутяжелого веса, россиянин Сергей Ковалев показал, как готовится к своему возвращению в ринг. В Instagram «Крашер» опубликовал видео с последней тренировки.
«Давайте вернемся к урокам бокса».
Напомним, Ковалев вернется на ринг в марте против топового полутяжеловеса.
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