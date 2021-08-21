Давейко: «Возможно, Усик не победит Джошуа, но побьет большинство топовых супертяжеловесов»

Американец считает, что украинец станет серьезным испытанием для AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Джоуи Давейко, который, согласно слухам, на спарринге отправил в нокаут чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) перед его первым боем с Энди Руисом (34-2, 22 КО), в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) станет серьезным испытанием для AJ.

«Послушайте, Усик - хороший, даже замечательный боец, так что это на самом деле будет отличная проверка для Энтони Джошуа. Усик - умный в ринге, у него есть боксерский IQ, он левша, который прекрасно боксирует. Все зависит от того, как Усик сможет адаптироваться в супертяжелом дивизионе. Впрочем, он близок к этому, Усик в любом случае мог бы быть супертяжем. Да, он выступал в супертяжелом весе в любителях, но профессиональный бокс - это немного другое. Я думаю, что у него есть хороший шанс на победу. Возможно, Усик и не победит Энтони Джошуа, но я считаю, что он побьет большинство топовых супертяжеловесов».

Дэвид Хэй убежден, что Энтони Джошуа не может проиграть Александру Усику.