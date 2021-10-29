«Дайте подраться лучшим». Хаттон призвал организовать поединок Усик – Фьюри

Экс-чемпион в двух весовых категориях предложил Джошуа отступить, чтобы после подраться с «абсолютом»

Фьюри и Хаттон / Фото: Daily Star

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон поделился планом, как можно провернуть бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), который устроил бы и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Фьюри думает только об одном поединке – это против Энтони. Но если бы я мог что-то решать на высшем уровне в боксе, то позволил бы Тайсону провести бой с Усиком. Потому что, в конце концов, они сейчас лучшие. Я бы дал Джошуа возможность провести разминочный поединок, а после этого он встретился бы с победителем. Но вот в чем проблема, промоутеры решают все таким образом: «Тайсон ты должен провести свой бой, а Джошуа свой, а после этого вы объедините титулы». Но, в реальности все получается по-другому. Ты проводишь бой, а потом должен дать матч-реванш. В некоторых случаях даже два матча-реванша. Это все портит. Уайлдеру не следовало устраивать третий поединок с Тайсоном. Если бы Деонтей выступил фантастически во втором бою, то тогда конечно.

Джошуа признался, что не хотел ввязываться в рубку с Усиком, ведь не хочет завершать карьеру с отбитой головой.