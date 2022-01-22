Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра

Украинцу пришлось опуститься на колено

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

22 марта 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB в матчевой встрече «Украинских атаманов» и «Багу Файерс» украинец Александр Усик встретился с опытным азербайджанцем Магомедрасулом Меджидовым.



В том поединке украинец единственный раз в полупрофессиональной и профессиональной карьере побывал в нокдауне. Меджидов пробил, как увидели с видеоповторов, чуть ниже пояса и Усик опустился на колено.

Напомним, ранее стало известно, какую сумму затребуют Энтони Джошуа и Диллиан Уайт для того, чтобы дать состояться бою Усика и Тайсона Фьюри.