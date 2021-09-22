DAZN сравнил Усика и Холифилда. Многие показатели у боксеров практически идентичные

Вот только на титульный бой в супертяжелом весе украинец вышел гораздо раньше

Фото: Facebook Александра Усика

Официальный транслятор боя в мире Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) стриминговые сервис DAZN подогревает интерес к предстоящему поединку.

У себя в Twitter DAZN сравнил Усика с легендарным Эвандером Холифилдом. Показатели у украинца и американца похожие, однако в некоторых аспектах карьера Усика более впечатляющая.

К примеру, оба боксера были абсолютными чемпионами мира в тяжелом весе, однако Усик гораздо быстрее добрался до титульного боя в супертяжелом дивизионе. За пояса WBA, WBO, IBF Александр подерется уже в своем третьем поединке в хэвевейте, в то время Холифилду для этого понадобилось семь боев.

25 октября 1990 года Эвандер победил Бастера Дугласа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBC, IBF, WBA. Усик бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе проведет 25 сентября. Украинец также может выиграть чемпионские титулы сразу по трем версиям (WBA, WBO, IBF).

Как считаете, Усик повтори путь Холифилда?

Сравнения Усика и Холифилда на момент первого чемпионского боя в супертяжелом весе:

Прямая трансляция боя Усик – Джошуа будет доступна у нас на сайте.