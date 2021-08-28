Де Ла Хойя благодарит компанию DAZN за многолетнее сотрудничество

Американец готовится к возвращению на ринг

Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

48-летний Оскар Де Ла Хойя готовится к возвращению на ринг 11 сентября, где выступит против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.

Продвижением вечера PPV будет заниматься компания Triller, а поединок будет показан на стриминговой платформе FITE, которую недавно приобрела Triller.

Промоутерская компания Де Ла Хойи Golden Boy Promotions сотрудничала с DAZN с 2018 года на условиях эксклюзивного контракта, который перестанет действовать к концу этого года.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он Triller как замену DAZN, Де Ла Хойя ответил, что не исключает такого развития событий.

Американца цитирует ресурс boxingscene.com:

«У нас получилось классно поработать вместе с DAZN. Они в боксе надолго. Разумеется, у Triller свой подход к раскрутке моего поединка. Необычный. Но я выбрал такой путь именно для себя, а не для своей промоутерской компании. У нас есть разные варианты сейчас, и с DAZN, хочу добавить, у нас сложились хорошие партнерские взаимоотношения. Нам сейчас просто нужно сесть, обсудить все и тогда уже будет ясно, в каком направлении двигаться компании. Это все, что я сейчас хочу».

Оскар Де Ла Хойя надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.