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Де ла Хойя: «Чавес не передавал «факел» Канело. В Мексике еще не родился боец такого масштаба»
Промоутер продолжает критиковать экс-подопечного
14:42
Чавес и Альварес / фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя подверг критике своего экс-подопечного в составе Golden Boy Promotions Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). На недавнем выставочном бою Хулио Сезара Чавеса Канело присутствовал в углу легендарного боксера. Оскар уверен, что Сауль не дотягивает до уровня Чавеса. Слова мексиканца приводит Boxing Scene.
«Я знаю Чавеса, и знаю, что он не имел ввиду «передачу факела». Чавес — мой приятель, и я не верю, что он передал эстафету Канело. Это очень большая честь, и я думаю, что в Мексике боец такого масштаба еще не родился»
Недавно Альваресу досталась похвала от величайшего Джорджа Формана.
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