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Де Ла Хойя: «Джейк Пол может стать чемпионом мира»

Американец допускает, что блогер может достичь больших успехов в боксе
Бокс Профессиональный бокс
21:25
Де Ла Хойя: «Джейк Пол может стать чемпионом мира»
Джейк Пол / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя допускает, что блогер Джейк Пол может стать чемпионом мира.

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

«Я восхищаюсь его храбростью. Я восхищаюсь им за то, что он так непреклонен в отношении того, чтобы стать чемпионом мира, и я вижу в нем талант.

Он убежден в том, что он может стать чемпионом мира, и я действительно верю, что он может это сделать.

У него есть все навыки для этого. Да, у него еще недостаточно опыта, но это лишь вопрос времени.

У Пола большая фан-база, он делает вещи, который раньше никто не делал. У этого парня большое будущее».

Оскар Де Ла Хойя надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.

Рене Тер Велде
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Оскар де ла Хойя Джейк Пол

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