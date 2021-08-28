Де Ла Хойя: «Джейк Пол может стать чемпионом мира»

Джейк Пол / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя допускает, что блогер Джейк Пол может стать чемпионом мира.

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

Он убежден в том, что он может стать чемпионом мира, и я действительно верю, что он может это сделать.

У него есть все навыки для этого. Да, у него еще недостаточно опыта, но это лишь вопрос времени.

У Пола большая фан-база, он делает вещи, который раньше никто не делал. У этого парня большое будущее».