Де Ла Хойя: «У меня крепкий подбородок, я хочу драки с Белфортом»
Де Ла Хойя: «Джейк Пол может стать чемпионом мира»
Американец допускает, что блогер может достичь больших успехов в боксе
21:25
Джейк Пол / фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя допускает, что блогер Джейк Пол может стать чемпионом мира.
Американца цитирует издательство boxingscene.com:
«Я восхищаюсь его храбростью. Я восхищаюсь им за то, что он так непреклонен в отношении того, чтобы стать чемпионом мира, и я вижу в нем талант.
Он убежден в том, что он может стать чемпионом мира, и я действительно верю, что он может это сделать.
У него есть все навыки для этого. Да, у него еще недостаточно опыта, но это лишь вопрос времени.
У Пола большая фан-база, он делает вещи, который раньше никто не делал. У этого парня большое будущее».
Оскар Де Ла Хойя надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.
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