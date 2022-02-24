Де Ла Хойя: «Канело стоит подраться с Чарло и Бенавидесом – величие там»

Легендарный боксер заявил, что это лучший вариант для Альвареса

Фото: WBC

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя в интервью FIghthype.com заявил, что Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) стоит сразиться с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 KO) и Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO):



На месте Канело я бы выбрал более тяжелых соперников. Я бы сразился с Бенавидесом и Чарло. Деньги почти одинаковые, но я чувствую, что Альварес хочет быть великим, бить рекорды. Надеюсь, чтобы добиться этого, Бенавидеса и Чарло. И заработает солидные деньги в то же время. Он действительно подстрелит двух зайцев одним выстрелом. Большие деньги и бои с лучшими.

Напомним, что Канело опроверг информацию о том, что принял предложение Matchroom Boxing.