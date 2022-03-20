Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Де Ла Хойя хочет, чтобы Гарсия заменил Ломаченко в бою с Камбососом
Промоутер восхищен действиями украинского боксера
20 марта 12:45
Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что Райан Гарсия (21-0, 18 KO) готов заменить Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO).
Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Если у Райана Гарсии все хорошо сложится 9 апреля на DAZN, то я надеюсь продолжить обсуждения с Лу ДиБеллой и устроить бой с Камбососом. Я слышал, что у Ломаченко возникли определенные сложности с тем, чтобы попасть в Австралию. Все мы знаем, что Василий делает в Украине, и это потрясающе. Он защищает свои страну, своих людей. Конечно же, он занят, и делает правильное дело для своей страны.
Мы хотим прилететь в Австралию, поговорить с ДиБеллой и устроить этот бой следующим для Райана Гарсии. Вот насколько Райан предан делу».
Оскар Де Ла Хойя прокомментировал уход Райана Гарсии от Эдди Рейносо.