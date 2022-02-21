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Де Ла Хойя хочет организовать поединок между Мунгией и Головкиным

Промоутер считает, что встреча между мексиканцем и GGG может претендовать на «Бой года»
Бокс Профессиональный бокс
08:30
Де Ла Хойя хочет организовать поединок между Мунгией и Головкиным
Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что хочет организовать поединок между его подопечным Хайме Мунгией (39-0, 31 КО) и чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я чувствую, что бой Хайме Мунгия – Геннадий Головкин принесет много экшена. Это будет отличный поединок, который может стать «Боем года». У них очень хорошо сочетаются стили.

Хайме Мунгия – сокрушительный панчер. У него большое сердце и стиль, который нравится болельщикам. Бой против Геннадия Головкина, станет зрелищным шоу.

Мы знаем, что Головкин никогда не уклонялся от вызовов. Он постоянно участвует в напряженных боях. Так что есть хороший шанс организовать поединок Мунгии против Головкина».

Геннадий Головкин вернулся в тренировочный лагерь и приступил к тренировкам.

Рене Тер Велде
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Геннадий Головкин Хайме Мунгия Оскар де ла Хойя

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