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Де Ла Хойя – Крусу: «Мы готовы сделать тебе выгодное предложение»
Глава Golden Boy Promotions намерен организовать очередной бой для Райана Гарсии
13:27
Оскар Де Ла Хойя / Фото - nbcnewsПрезидент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя в Twitter обратился к мексиканскому легковесу Исааку Крусу (22-2-1, 15 КО) с предложением провести поединок со своим подопечным Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).
«Исаак, поздравляю с твоим поединком против Джервонты Дэвиса. Мы готовы сделать тебе выгодное предложение. Скажи своему промоутеру, пусть ответит нам».
Напомним, в своем последнем поединке Крус единогласным решением судей проиграл Джервонте Дэвису.
Что касается Гарсии, то он последний бой провел в январе 2021 года, нокаутировав Люка Кэмпбелла.
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