Де Ла Хойя – о поражении Пакьяо: «Вероятно, это конец эпохи»

Фото из боя Пакьяо против Де Ла Хойи / Boxing News

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о поражении легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) от Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Слова «Золотого мальчика» приводит BoxingScene:

Угас не заставлял Пакьяо выглядеть хорошо. Мэнни прошел 12 тяжелых раундов с более молодым парнем. Это проблема бойцов. Мы идем за парнем помоложе.

Это случилось со мной и Пакьяо, когда он надрал мне задницу. Он был более энергичным парнем помоложе. Понимаете, о чем я?

Мэнни выглядел старым в бою против Угаса, но если бы он дрался с кем-то его возраста, то он бы выглядел отлично.

Пакьяо – легенда. Он лучший. Он, вероятно, станет величайшим бойцом, которого мы когда-либо видели. Наблюдать за его боем против Угаса было большой честью. Вероятно, это конец эпохи. Желаю ему всего наилучшего».