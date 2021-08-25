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Де Ла Хойя – о поражении Пакьяо: «Вероятно, это конец эпохи»

«Золотой мальчик» считает филиппинца величайшим бойцом в истории
Бокс Профессиональный бокс
18:08
Де Ла Хойя – о поражении Пакьяо: «Вероятно, это конец эпохи»
Фото из боя Пакьяо против Де Ла Хойи / Boxing News

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о поражении легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) от Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Слова «Золотого мальчика» приводит BoxingScene:

«Я думаю, что Угас вел дисциплинированный бой. Если бы он не был дисциплинирован, Пакьяо бы просто съедал его живьем своими комбинациями.

Угас не заставлял Пакьяо выглядеть хорошо. Мэнни прошел 12 тяжелых раундов с более молодым парнем. Это проблема бойцов. Мы идем за парнем помоложе.

Это случилось со мной и Пакьяо, когда он надрал мне задницу. Он был более энергичным парнем помоложе. Понимаете, о чем я?

Мэнни выглядел старым в бою против Угаса, но если бы он дрался с кем-то его возраста, то он бы выглядел отлично.

Пакьяо – легенда. Он лучший. Он, вероятно, станет величайшим бойцом, которого мы когда-либо видели. Наблюдать за его боем против Угаса было большой честью. Вероятно, это конец эпохи. Желаю ему всего наилучшего».


Бой Пакьяо – Де Ла Хойя прошел 6 декабря 2008 года. Оскар отказался выходить на девятый раунд, а затем объявил о завершении карьеры. Тем не менее, недавно «Золотой мальчик» решил вернуться в бокс боем против экс-звезды UFC.

Напомним, Пакьяо склоняется к завершению карьеры.

Сергей Остапенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Йорденис Угас Оскар де ла Хойя

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