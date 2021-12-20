Де Ла Хойя поддержал Хабиба Нурмагомедова

Оскар отметил, что россиянин прав в том, что бойцы должны хорошо зарабатывать





Оскар де ла Хойя и Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион мира по боксу и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя в Twitter поддержал Хабиба Нурмагомедова, который хочет, чтобы бойцы в его промоушене Eagle MMA достойно зарабатывали.



«Я был промоутером в боксе в течение 20 лет и продвигал лучших, среди которых Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Канело. Не так сложно делать свое дело. Бойцы ММА заслуживают справедливой оплаты и я на твоей стороне».

Напомним, ранее Нурмагомедов рассказал, почему не подписывает в свой промоушен женщин.