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Де Ла Хойя поддержал Хабиба Нурмагомедова
Оскар отметил, что россиянин прав в том, что бойцы должны хорошо зарабатывать
20 декабря 21:08
Оскар де ла Хойя и Хабиб Нурмагомедов
Экс-чемпион мира по боксу и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя в Twitter
поддержал Хабиба Нурмагомедова, который хочет, чтобы бойцы в его промоушене Eagle MMA достойно зарабатывали.
«Я был промоутером в боксе в течение 20 лет и продвигал лучших, среди которых Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Канело. Не так сложно делать свое дело. Бойцы ММА заслуживают справедливой оплаты и я на твоей стороне».
Напомним, ранее Нурмагомедов рассказал, почему не подписывает в свой промоушен женщин.
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