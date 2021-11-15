Де Ла Хойя: «Ох, бл*... Райан или Теофимо... Если бы этот бой прошел сейчас, тогда мне пришлось бы выбрать Лопеса»
Де Ла Хойя пролил свет на возможное возвращение в ринг
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях признался, что последствия коронавируса его еще беспокоят
13:58
Оскар Де Ла Хойя / Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя в интервью на Youtube-канале Fighthype.com порассуждал о возвращении в бокс:
На данный момент я не чувствую, что должен возвращаться в ринг. Одним днем я пробежал несколько миль, и мои легкие все еще горели (вероятно, речь идет о последствиях коронавируса – XSPORT).
Так что пока я не думаю, что лучшее для этого время. Но кто знает. Я все еще занимаюсь, у меня есть скорость. Провожу в промежутках несколько раундов. Так что увидим. Сейчас я хочу насладиться Днем благодарения и Рождеством, а уже потом буду размышлять.
Напомним, что Оскар должен был провести поединок с Витором Белфортом, но накануне боя заразился COVID-19.
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