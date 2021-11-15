Де Ла Хойя пролил свет на возможное возвращение в ринг

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях признался, что последствия коронавируса его еще беспокоят

Оскар Де Ла Хойя / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя в интервью на Youtube-канале Fighthype.com порассуждал о возвращении в бокс:



На данный момент я не чувствую, что должен возвращаться в ринг. Одним днем я пробежал несколько миль, и мои легкие все еще горели (вероятно, речь идет о последствиях коронавируса – XSPORT). Так что пока я не думаю, что лучшее для этого время. Но кто знает. Я все еще занимаюсь, у меня есть скорость. Провожу в промежутках несколько раундов. Так что увидим. Сейчас я хочу насладиться Днем благодарения и Рождеством, а уже потом буду размышлять.

Напомним, что Оскар должен был провести поединок с Витором Белфортом, но накануне боя заразился COVID-19.