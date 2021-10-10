Арум: «Нет ни одного бойца ни в одном весе, который был бы в таких кондициях, как Фьюри»
Де Ла Хойя: «Рад, что Уайлдер выдал великолепный поединок»
Известный промоутер подвел итоги трилогии
10 октября 18:02
Оскар Де Ла Хойя / фото - Getty Images
Известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя прокомментировал победу чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) в их трилогии. Цитирует промоутера портал FightHub.
«Это был великолепный поединок. Я рад, что Тайсон и «Бронзовый бомбардировщик» дали зрителям возможность увидеть такое. Я занимался организацией сорока боев Уайлдера, и у него всегда был настоящий характер бойца. Я очень рад, что он выдал великолепный поединок».
Напомним, Леннокс Льюис назвал Фьюри лучшим супертяжем на данный момент.