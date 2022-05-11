Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик
Де ла Хойя радить Альваресу провести третій бій з Головкіним
Зробити це він радить у другій середній вазі
12:54
Сауль Альварес, Оскар де ла Хойя / Фото: RingSide24
Колишній промоутер Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) Оскар де ла Хойя радить Канело повернутися до своєї природної ваги і побитися з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).
«Я пораджу Канело повернутися до своєї вагової категорії, де він домінуватиме над усім світом. Я в цьому впевнений.Нагадаємо, що Альварес хоче у наступному поєдинку провести реванш проти Дмитра Бівола.
Вважаю, що для Альварес ще нічого не виріше. Думаю, що Канело нокаутує Головкіним у другій середній вазі. Це поверне його знову на вершину світу».
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