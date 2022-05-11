Де ла Хойя радить Альваресу провести третій бій з Головкіним

Сауль Альварес, Оскар де ла Хойя / Фото: RingSide24

Колишній промоутер Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) Оскар де ла Хойя радить Канело повернутися до своєї природної ваги і побитися з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).

Вважаю, що для Альварес ще нічого не виріше. Думаю, що Канело нокаутує Головкіним у другій середній вазі. Це поверне його знову на вершину світу».