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Де ла Хойя радить Альваресу провести третій бій з Головкіним

Зробити це він радить у другій середній вазі
Бокс Профессиональный бокс
12:54
Де ла Хойя радить Альваресу провести третій бій з Головкіним
Сауль Альварес, Оскар де ла Хойя / Фото: RingSide24

Колишній промоутер Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) Оскар де ла Хойя радить Канело повернутися до своєї природної ваги і побитися з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).

«Я пораджу Канело повернутися до своєї вагової категорії, де він домінуватиме над усім світом. Я в цьому впевнений.

Вважаю, що для Альварес ще нічого не виріше. Думаю, що Канело нокаутує Головкіним у другій середній вазі. Це поверне його знову на вершину світу».

Нагадаємо, що Альварес хоче у наступному поєдинку провести реванш проти Дмитра Бівола.
Карен Агабекян
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Теги

Геннадий Головкин Оскар де ла Хойя Сауль Альварес

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