Де Ла Хойя раскрыл странную причину возвращения в бокс и назвал имена следующих соперников
Де Ла Хойя: «Санкционирующие организации вышли из-под контроля, и теперь я даже не знаю имена всех чемпионов»
«Золотой мальчик» считает, что бокс нуждается в изменениях
20:14
Фото: CBS Sports
Легендарный боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о положении дел в современном боксе. Слова «Золотого мальчика» приводит boxingscene.com:
«Бокс нуждается в кардинальных изменениях. Мы должны, наконец, что-то сделать с организациями, вышедшими из-под контроля.
На один дивизион приходится слишком много поясов. Даже я, бывший боец, а теперь и промоутер, не знаю всех чемпионов мира. И это нехорошо. Получается так, что с настоящими чемпионами нынче не обходятся так, как должны».
Самая вопиющая боксерская организация – WBA, у которой не так давно в каждом дивизионе было по четыре чемпиона с разными приставками. Однако сейчас WBA начала реформироваться.
Комментарии 0