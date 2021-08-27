Де Ла Хойя: «Санкционирующие организации вышли из-под контроля, и теперь я даже не знаю имена всех чемпионов»

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Легендарный боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о положении дел в современном боксе. Слова «Золотого мальчика» приводит boxingscene.com:

На один дивизион приходится слишком много поясов. Даже я, бывший боец, а теперь и промоутер, не знаю всех чемпионов мира. И это нехорошо. Получается так, что с настоящими чемпионами нынче не обходятся так, как должны».