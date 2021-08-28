Де Ла Хойя: «У меня крепкий подбородок, я хочу драки с Белфортом»

Американец надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком

Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком, который он проведет против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта. По словам Оскара, несмотря на то, что он очевидно превосходит своего соперника в боксерских умениях, он будет не против принять какое-то количество ударов в голову, если это сделает бой более интересным и конкурентным.

«Все, что я могу сделать, так это подарить болельщикам войну. На протяжении долгого времени я изучал бой Томаса Хирнса и Марвина Хаглера. Я хочу драться. Не хочу войны, хочу именно драки. У меня хорошая челюсть… хотя, Хопкинс, наверное, бы сказал, что с печенью у меня нелады… но держалка у меня в порядке. Да, в боксе важно не то, как ты принимаешь удары, а нечто иное, но просто иногда нужно подарить болельщикам веселый бой».

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