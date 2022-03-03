Де Ла Хойя: «Усик, Брать Кличко, Ломаченко – они рискуют жизнями за Украину»

Американец заявил, что он бы вряд ли так смог

Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя высказался о войне в Украине и участии топовых украинских боксеров в защите страны от россии.



Какие у вас мысли о воинах, которые сейчас на поле битвы защищают свою страну?

Прежде всего, Усик, братья Кличко и Ломаченко – они доблестные и мужественные молодые люди, которые будут драться за свою страну. Они – бойцы. Они доказывают это. Буквально внутри и вне ринга – они бойцы. Будьте осторожны. Мы проходим через тяжелое время. Украина проходит через действительно сложные времена. Это печально, что такое случилось. Но это показывает их характер. Это показывает их психологию бойцов, их бойцовский характер. Они готовы рискнуть своими жизнями за их страну, за их семьи, за их друзей, за неизвестных им жителей. Это очень доблестно. Они олицетворение того, что из себя представляет боец. Они олицетворение того, чем является бокс. Это похвально, но будьте осторожны.

Вы представляете себя, делая подобное?

Конечно, бл**ь, нет (смеются). Боже мой (смеется). У меня, наверно, есть рогатка из детства… Но нет. Вот почему это удивляет. Кличко прямо там… Я имею в виду, кто знает, когда ты в битве, когда хочешь защитить свою страну, – может быть, да. Но это удивляет. Воевать за свою страну достойно огромного уважения. То, что они делают, – это невероятно.

Напомним, что в битву с россией готов вступить и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO).