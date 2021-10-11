Де Ла Хойя: «Рад, что Уайлдер выдал великолепный поединок»
Де Ла Хойя: «В нашу эпоху Фьюри действительно лучший»
Легендарный американец оценил победу Цыганского короля над Уайлдером
11 октября 10:59
Оскар Де Ла Хойя / Фото - nbcnewsБывший чемпион мира в шести дивизионах, а также президент Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV ответил на вопрос о том, считает ли он обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) лучшим супертяжеловесом в истории бокса.
«Подождите, вы хотите проявить неуважение к Мохаммеду Али? Но в нашу эпоху Тайсон действительно лучший».
Напомним, накануне Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уалдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде.